A che ora il biathlon oggi | startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen tv streaming

Oggi, giovedì 19 marzo, si svolge a Oslo Holmenkollen l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La competizione inizia con la sprint femminile, che attirerà l’attenzione degli appassionati. La startlist è stata pubblicata e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La competizione segna il conclusivo appuntamento stagionale nel circuito internazionale.

Oggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un nuovo percorso nel massimo circuito internazionale. I fari saranno puntati sulla 7.5 km Sprint femminile che, nei fatti, darà il via alle danze in questo appuntamento scandinavo. Per l’Italia saranno presenti al via delle gare norvegesi Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Samuela Comola fra le donne. Il faro sarà la campionessa olimpica dell’inseguimento che, reduce dai brillanti risultati di Otepää (Estonia), vorrà dare un seguito anche in quest’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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