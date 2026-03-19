a casa bucci design poesia e grande arte

Il 21 marzo Casa Bucci in Strada della Romagna 143 apre le porte per inaugurare la nuova stagione 2026 con tre eventi programmati nello stesso giorno. La location si dedica a esposizioni di arte e poesia, offrendo un calendario ricco di appuntamenti. La giornata rappresenta l’avvio ufficiale di una serie di iniziative culturali previste per l’anno.

Tre appuntamenti in un unico giorno e non solo, proprio così Casa Bucci, in Strada della Romagna 143, il 21 marzo inaugura la nuova stagione 2026. Un’idea che vuole aprire le porte al pubblico con una grande festa per presentare la rinascita di questo luogo storico. "Con questo evento ci vogliamo mostrare alla città sottolineando il concetto di condivisione che è sempre stato il ‘faro’, il mito di casa Bucci" afferma Viviana Bucci. Il primo appuntamento della giornata sarà alle ore 17 intitolato ‘Anima e forma’ dove ci sarà la presentazione del lavoro svolto insieme a ‘ceramica illustre’ e la cooperativa sociale ‘Labirinto’ durante il laboratorio di creatività condivisa per un nuovo simbolo della ceramica pesarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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