a campoluogo di amandola e montefortino 20 centimetri di neve

A Campoluogo di Amandola e Montefortino sono stati registrati circa 20 centimetri di neve, segnando un ritorno inaspettato dell’inverno sui Sibillini. Le temperature sono scese nella serata di ieri, portando la neve a coprire le zone alte della regione. La perturbazione ha coinvolto diverse aree, causando disagi e richiedendo interventi di emergenza. La neve si è depositata anche su alcune strade principali.

Colpo di coda dell’inverno, sui Sibillini torna la neve. Le temperature erano scese nella serata di martedì e rispettando le previsioni meteo la giornata di mercoledì è stata caratterizzata da precipitazioni per l’intera giornata, nella fascia collinare e costiera tanta acqua che ha fatto rigonfiare i fiumi, qualche disagio per la congestione del traffico. In montagna però le condizioni meteo hanno assunto una situazioni ben diversa, infatti, la neve ha iniziato a scendere già nella notte fra martedì e mercoledì sopra i mille metri di quota, la mattinata ha fatto registrare qualche disagio per la viabilità, ma nulla di particolarmente complicato, anche perché i residenti delle aree montane sono abituati alla neve e quindi sono muniti di mezzi adatti ad affrontare la precipitazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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