60.000 euro | il medico vince contro il divieto

Un dirigente medico ha ricevuto circa 60.000 euro come risarcimento in seguito a una transazione con l’Azienda Ospedaliera. La cifra riguarda più di centoventi giorni di ferie non usufruiti e il caso si è concluso con una sentenza favorevole. La questione riguarda il diritto del medico di vedersi riconosciuto il compenso per le ferie accumulate.

Un dirigente medico ha ottenuto un risarcimento di circa 60.000 euro per oltre cento giorni di ferie mai fruiti, grazie a una transazione con l’Azienda Ospedaliera. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto al riposo è inviolabile e prevale sul divieto nazionale di monetizzazione delle ferie. La sentenza del 18 gennaio 2024 chiarisce che se un dipendente non può riposarsi per esigenze di servizio, l’indennizzo spetta alla fine del rapporto di lavoro. Il calcolo si basa sulla retribuzione lorda giornaliera, includendo stipendio base, indennità specifiche e tredicesima mensilità pro quota. L’impatto economico della sentenza europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 60.000 euro: il medico vince contro il divieto Articoli correlati VinciCasa: 500.000 euro, ma il 60% è vincolato all’acquistoStasera, nel cuore di un sabato di marzo del 2026, si prepara l’attesa per l’estrazione del gioco VinciCasa che avrà luogo alle ore 20. La sinistra chiede 70.000 euro a ogni medicoLa Regione Puglia chiede ai medici di base di restituire 23 milioni di euro ricevuti, negli ultimi dieci anni, come parte dei loro compensi in virtù... EP 299 - Using Plant-Based Compounds CBD & CBG To Treat Metabolic Diseases Approfondimenti e contenuti su 60 000 euro il medico vince contro il... Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Ispettorato Lavoro Foggia, controlli: sospese 3 attività, 12 lavoratori in nero e sanzioni per 60000 euro; Locri: primario sospeso per peculato e truffa al Servizio Sanitario Nazionale. Indennizzo per ferie non godute a medici e infermieri: tutto quello che c’è da sapereIndennizzo per ferie non godute a medici e infermieri: tutto quello che c'è da sapere su un argomento di stretta attualità ... nursetimes.org Medico in pensione con 100 giorni di ferie non godute: indennizzo da 60.000 euroMedico va in pensione con oltre 100 giorni di ferie non godute e ottiene un indennizzo complessivo stimato in 60.000 euro. È uno dei casi chiusi nei primi mesi del 2026 da Consulcesi & Partners, netwo ... nursetimes.org “Ci costerà un decimo rispetto ai 7.500 euro al mese che paghiamo per la struttura di Vasto” A Fanpage.it il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, conferma che Nathan è intenzionato a vivere nell’alloggio “green” messo a disposizione dal Comune: https://fa - facebook.com facebook Il Parmigiano Reggiano 36 mesi a 30 euro al chilo, ma che stanno bombardando l'Emilia! x.com