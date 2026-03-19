Il 19 marzo, un'operazione ha portato all'uccisione del ministro dell’Intelligence di Teheran e a un attacco a un importante impianto di gas iraniano. Il governo iraniano ha promesso rappresaglie, minacciando di colpire i Paesi del Golfo. Nel frattempo, sono stati segnalati cambiamenti nel consumo di droga e discussioni sul coinvolgimento di figure pubbliche nel mondo giovanile.

Israele uccide il ministro dell’Intelligence di Teheran e attacca un mega impianto di gas iraniano. Il regime giura vendetta e avverte: “Attaccheremo i Paesi del Golfo”. Trump punge gli alleati occidentali: “Potremmo lasciare la responsabilità su Hormuz ai Paesi che lo utilizzano”. L’Iran giustizia un cittadino svedese accusato di essere una spia del Mossad. Meno ecstasy più ketamina e coca: ecco il “borsino” della droga nell’Unione europea. Con il nuovo progetto giovani Gravina archivia l’ipertatticismo e vara “officina talento”. Questo articolo 1903 – Israele uccide ancora in Iran, che minaccia: “Colpiremo i Paesi del Golfo” – Come cambia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 19/03 – Israele uccide ancora in Iran, che minaccia: “Colpiremo i Paesi del Golfo” – Come cambia il consumo di droga – Gravina e i giovani

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