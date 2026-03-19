Una ragazzo di 16 anni è stato aggredito a Giarre, nel Catanese, durante un episodio avvenuto alla Villa Garibaldi. La madre del giovane ha denunciato l’accaduto, sottolineando che episodi di questa gravità non devono essere trascurati. L’aggressione è avvenuta mentre l’adolescente si trovava nel parco, colpito da un uomo che era in compagnia della sua compagna.

Violenta aggressione alla Villa Garibaldi di Giarre, nel Catanese, dove un ragazzo di 16 anni è stato picchiato da un uomo che era insieme con la sua compagna. Il minorenne è stato soccorso e ricoverato in ospedale con alcune tumefazioni e lesioni al volto, alla mandibola e all’addome. La denuncia della mamma A denunciare l’aggressione, avvenuta ieri intorno alle 18, è la madre del 16enne con un esposto presentato dai carabinieri della locale compagnia e con un post sui social. «Mio figlio di 16 anni, mentre era seduto su una panchina - ha scritto sui social la donna - è stato aggredito violentemente e senza alcun motivo da un uomo maggiorenne, in compagnia della sua fidanzata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 16enne pestato nel Catanese. La denuncia della mamma: "Episodi così gravi non devono essere ignorati"

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