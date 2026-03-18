Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha commentato la figura di papa Leone, affermando che i fedeli non lo considerano seriamente. La sua dichiarazione si inserisce nel discorso sulla guerra e sulla diplomazia, ma in modo diretto e senza frasi enfatiche. La critica si rivolge al modo in cui alcuni vedono il ruolo storico del papa, senza entrare in analisi più approfondite o motivazioni.

Una voce nel deserto. Così appare Leone XIV nella descrizione che ne fa il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Matteo Zuppi. Uno che parla al vento, non proprio un complimento. «Il Papa è purtroppo inascoltato. Ed è preoccupante che specialmente i cristiani non lo prendano sul serio, non lo sostengano pubblicamente, ancor più nelle scelte». Il tema è il ritorno della guerra. È questo il cuore dell’omelia che l’arcivescovo di Bologna ha tenuto ieri mattina nella cattedrale di San Pietro durante la messa prepasquale per le forze armate e la polizia. Un severo e generico richiamo ai fedeli con una singolare modalità lessicale, che non appartiene a un abile diplomatico come lui: la frase in negativo dedicata al Santo Padre. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zuppi «liquida» persino papa Leone. «I fedeli non lo prendono sul serio»

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