Zenoni-Mondiali atto secondo | Marta cerca gloria indoor in Polonia

Dopo i Mondiali di Tokyo, la 27enne di Ranica partecipa ai Campionati indoor a Torun, in Polonia, dal 19 al 22 marzo. Marta Zenoni si prepara a cimentarsi nella gara, portando avanti il suo impegno nel circuito internazionale dell’atletica. La competizione si svolge in una città polacca dove si concentrano numerosi atleti provenienti da diversi paesi.

ATLETICA. Sei mesi dopo la kermesse iridata a Tokyo, la 27enne di Ranica si tuffa nei Campionati a Torun, da giovedì 19 marzo a domenica 22. Si comincia venerdì 20 con le qualificazioni: l’obiettivo è centrare la finale dei 1500. Marta Zenoni ai Mondiali, atto secondo. Sei mesi dopo l’avventura nella kermesse all’aperto a Tokyo, la 27enne di Ranica si rituffa in una kermesse iridata nei Campionati indoor a Torun (Polonia), in programma da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo. Marta va a caccia di una rivincita. A Tokyo ha chiuso con la squalifica nei 1500 metri in semifinale, stavolta la mezzofondista bergamasca mette nel mirino la finale, 12 anni dopo l’ultima bergamasca in pista, Marta Milani, nella staffetta 4x400 a Sopot nel 2014. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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