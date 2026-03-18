Zendaya rompe il silenzio su Spider-Man | Brand New Day Non vi deluderà
Zendaya interviene per commentare il suo coinvolgimento nel nuovo film di Spider-Man, assicurando ai fan che non li deluderà. La attrice sostiene pubblicamente il suo collega e fidanzato Tom Holland, senza fornire dettagli sulla trama del cinecomic che la vede ancora nei panni di MJ. L’attenzione si concentra sulla sua presenza nel progetto, a poche ore dalla pubblicazione del nuovo trailer.
Il sostegno al fidanzato Tom Holland, senza però rivelare molto sul cinecomic che la vedrà nuovamente nei panni di MJ, il tutto a poche ore dal lancio del nuovo trailer. Dal red carpet di The Drama, il suo nuovo film interpretato al fianco di Robert Pattinson, Zendaya ha lanciato un messaggio di amore e fiducia nei confronti del fidanzato Tom Holland lodando Spider-Man: Brand New Day. Mancano ormai poche ore al lancio del trailer che vedrà la diva nuovamente nei panni di MJ, pronta ad affiancare Peter Parker nella sua lotta al crimine nei panni dell'Uomo Ragno. A chi si preoccupa per la qualità del film SonyMarvel, l'attrice ribatte assicurando che il pubblico non resterà deluso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Prima immagine di Peter e MJ in SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY. x.com