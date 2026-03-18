Zelensky regala il rarissimo iPad da guerra a re Carlo | potrà servire nella guerra del golfo per annientare i droni

Il presidente ucraino ha consegnato al re britannico un raro iPad da guerra, considerato utili nella lotta contro i droni durante il conflitto. L'incontro si è svolto in Gran Bretagna e il regalo rappresenta un gesto simbolico di rispetto e gratitudine da parte di Zelensky. La consegna del dispositivo è stata pubblicamente annunciata, senza ulteriori dettagli sul suo utilizzo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di portare un regalo speciale a Re Carlo in occasione del suo incontro in Gran Bretagna, «come segno di rispetto e gratitudine». Si tratta di un iPad con il nuovo sistema di comando sul campo di battaglia, lo stesso usato dagli alti funzionari dello Stato e dai comandanti militari, per avere il “pieno controllo” sulla situazione al fronte. Stiamo parlando di una componente dello “scudo multistrato” di difesa aerea, che le forze di Kiev hanno messo a punto in questi anni di guerra e che ora propongono ai Paesi del Golfo e ad altri Paesi alleati nel mondo. Quello di Zelensky è stato un gesto simbolico che però rappresenta la stretta collaborazione tra Londra e Kiev nella deterrenza all’invasione russa: un alleanza che in questi anni non ha mai vacillato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zelensky regala il rarissimo iPad da guerra a re Carlo: potrà servire nella guerra del golfo per annientare i droni Articoli correlati Guerra all’Iran, il progetto di Zelensky: vendere a Usa e paesi del Golfo droni per bloccare gli Shahed in cambio di missili PatriotIl pacchetto comprende droni in grado di neutralizzare gli Shahed, oltre a tecnici e istruttori per utilizzarli. Guerra del Golfo, il racconto di un genovese ad Abu Dhabi: "Vedo i droni alla finestra, ma la vita scorre tranquilla"L’ingegnere Tommaso Prosperi racconta esplosioni in lontananza e droni intercettati, ma anche spiagge affollate, negozi aperti e iftar regolari: "La...