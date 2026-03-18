Zelensky | 200 esperti ucraini inviati in Medio Oriente

Il presidente ucraino ha annunciato a Londra che 200 esperti del suo paese sono stati inviati in Medio Oriente. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro con il premier britannico, senza ulteriori dettagli sui compiti o le aree di intervento di questi professionisti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle tempistiche dell'invio.

Sono oltre 200 i militari ucraini, reduci dall’esperienza della guerra anti-droni con la Russia, inviati negli ultimi giorni in Medio Oriente a sostegno delle operazioni in corso contro la reazione dell’Iran agli attacchi di Usa e Israele. Lo ha rivendicato da Londra il presidente Volodymyr Zelensky, a margine della firma dell’accordo bilaterale di difesa con il premier Keir Starmer – e alla presenza del segretario generale della Nato, Mark Rutte – incentrato sulla produzione di droni e di sistema di difesa dai cosiddetti droni low cost. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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