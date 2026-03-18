zanzare scatta la prevezione nel territorio

Il Comune di Montevarchi ha deciso di intensificare le misure di prevenzione contro le zanzare, in risposta alla crescente presenza di questi insetti nel territorio. Le autorità locali hanno avviato interventi mirati per ridurre il rischio di trasmissione di malattie. Le nuove iniziative riguardano controlli e azioni di disinfestazione nelle zone più a rischio. La prevenzione mira a limitare la diffusione di eventuali infezioni trasmesse dalle zanzare.

MONTEVARCHI Il Comune di Montevarchi rafforza le misure di prevenzione contro le malattie trasmesse dalle zanzare. Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha infatti firmato un’ ordinanza finalizzata a tutelare la salute pubblica e a ridurre i rischi legati alla diffusione di virus veicolati da insetti vettori. Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° aprile e resterà valido fino al 31 ottobre, periodo in cui si registra la maggiore attività delle zanzare. L’atto si inserisce nel quadro delle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi e tiene conto delle criticità sanitarie emerse negli ultimi anni in diverse aree del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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