Durante un’intervista, il difensore turco ha parlato delle qualità tecniche di un giocatore della Juventus, sottolineando come a volte basta passargli la palla e lui si occupa di risolvere la situazione, ricevendo anche elogi dal compagno di squadra.

Yildiz elogiato da Kadioglu: il difensore turco parla delle immense qualità tecniche del talento in forza alla Juventus durante un’intervista. Il talento di Kenan Yildiz continua a stupire anche a livello internazionale, raccogliendo elogi importanti dagli addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni della Fifa, Ferdi Kadioglu ha parlato apertamente del compagno di nazionale, soffermandosi sulle sue straordinarie doti. Il giocatore ha condiviso le impressioni sulle giocate del numero dieci in forza alla Juventus, inserendo nel discorso l’altrettanto promettente Arda Guler. Le ammirate riflessioni evidenziano quanto il giovane fantasista sia considerato un elemento di assoluto spicco, capace di illuminare il gioco sul campo grazie a una indubbia classe cristallina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz elogiato da Kadioglu: «A volte mi basta passargli la palla e ci pensa lui a risolvere la situazione»

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