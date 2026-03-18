Kenan Yildiz ha spiegato che la sua posizione preferita è quella da sinistra, dove può entrare nel campo e giocare con maggiore libertà. Ha commentato che questa è la situazione in cui si sente più a suo agio e che preferisce approfittare di questa opportunità durante le partite. La sua dichiarazione offre uno sguardo diretto sulle preferenze del giovane calciatore.

Kenan Yildiz ha spiegato in quale posizione gli piace giocare di più e il perché di questa scelta. Vediamo le parole del fuoriclasse bianconero. Kenan Yildiz è stato protagonista di una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il classe 2005 ha parlato apertamente della propria collocazione tattica ideale sul rettangolo di gioco.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il giovane talento ha spiegato che preferisce giocare sulla sinistra, zona del campo che gli permette di esprimersi al meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz chiarisce qual è la sua posizione preferita: «Quando parto da sinistra e posso entrare nel campo. Mi piace questa cosa»

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