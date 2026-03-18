Yakuza x Nihon Toitsu il primo episodio è ora disponibile su YouTube

Il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è ora disponibile su YouTube. Si tratta di un nuovo adattamento live action che porta il mondo di Yakuza direttamente sulla piattaforma di streaming. La pubblicazione ha già attirato l’interesse dei fan, curiosi di scoprire come viene rappresentata questa storia. L’episodio è stato pubblicato recentemente e può essere visto gratuitamente sulla piattaforma.

Il mondo di Yakuza arriva su YouTube con un nuovo adattamento live action che ha già attirato l’attenzione dei fan. Il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è ora disponibile online, offrendo una versione fedele e accessibile anche al pubblico occidentale. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una miniserie che reinterpreta i primi capitoli della saga in stile drama giapponese. Il progetto nasce dalla collaborazione con Ryu Ga Gotoku Studio e il team di Nihon Toitsu. Il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è stato pubblicato su YouTube da IGN, permettendo anche al pubblico internazionale di accedere facilmente al contenuto grazie ai sottotitoli in inglese. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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