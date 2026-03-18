Xiaomi sorprende ancora | lavatrice compatta a meno di 100 euro

Xiaomi ha presentato una nuova lavatrice compatta da 10 kg con carica dall’alto, pensata per chi desidera un prodotto efficiente senza spendere troppo. La Mijia Washing Machine Top-Loading è disponibile in Cina a meno di 100 euro, aggiungendosi alla serie di dispositivi per la smart home dell’azienda. Questa novità si inserisce nel continuo aggiornamento di Xiaomi nel settore domestico.

Quasi ogni giorno Xiaomi lancia un nuovo dispositivo per la smart home in Cina. L’ultima novità è la Mijia Washing Machine Top-Loading 10 kg, una lavatrice a carica dall’alto progettata per chi cerca efficienza e praticità anche negli spazi più ridotti. La lavatrice Mijia si caratterizza per un design minimalista e un ingombro ridotto di soli 0,3 m², perfetta quindi per lavanderie o appartamenti con spazi angusti. Il pannello superiore touch permette di selezionare i programmi di lavaggio e le impostazioni in modo semplice e intuitivo. Dal punto di vista funzionale, la Mijia Top-Loading offre 10 programmi di lavaggio, pesa automaticamente il carico e regola il quantitativo d’acqua per ridurre gli sprechi. 🔗 Leggi su Billipop.com

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