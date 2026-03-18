Un recente exploit di sicurezza permette di sbloccare il bootloader sui modelli di smartphone dotati di chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tra cui alcuni dispositivi di punta di Xiaomi. La falla consente di aggirare le restrizioni normalmente applicate dai produttori per la protezione del sistema. La vulnerabilità è stata scoperta da ricercatori che hanno condiviso dettagli tecnici sul metodo di approfittamento.

Un nuovo exploit di sicurezza ha aperto la porta allo sblocco del bootloader su smartphone di punta equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, aggirando le rigide restrizioni imposte dai produttori come Xiaomi. La vulnerabilità risiede nell’architettura di avvio di Android 16 e permette agli utenti di ottenere il controllo completo del dispositivo senza seguire le procedure ufficiali. La scoperta riguarda specificamente modelli come il Xiaomi 17, il Redmi K90 Pro Max e il POCO F8 Ultra, tutti basati sull’ultima generazione di chip Qualcomm. L’intera catena di attacco sfrutta una falla nel caricamento della libreria Generic Bootloader (GBL) e un comando fastboot non controllato che forza SELinux in modalità permissiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi 17: falla critica sblocca bootloader Snapdragon

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