Xbox Game Pass | Giochi in arrivo a fine marzo 2026

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass tra fine marzo 2026 e i primi di aprile. La nuova selezione include diversi titoli, offrendo agli utenti un’ampia scelta per il periodo. La lista comprende giochi di vari generi e provenienze, pronti a essere scaricati e giocati dagli abbonati del servizio. La comunicazione riguarda solamente i titoli e le date di arrivo.

Microsoft ha svelato i nuovi giochi in arrivo su Game Pass per la seconda metà di marzo e l’inizio di aprile, con una lineup particolarmente ricca e variegata. Tra giochi di ruolo, avventure narrative, survival e nuove uscite al lancio, il catalogo continua ad ampliarsi offrendo esperienze per ogni tipo di giocatore. Xbox Game Pass – Gamerbrain.net Tra i titoli più rilevanti spiccano Disco Elysium: The Final Cut, Resident Evil 7: Biohazard e Final Fantasy IV, tre produzioni molto amate che arricchiscono ulteriormente il servizio. È già disponibile DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, un titolo più leggero e accessibile, perfetto per chi cerca un’esperienza colorata e ricca di attività. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Xbox Game Pass: Giochi in arrivo a fine marzo 2026 Articoli correlati Xbox Game Pass: verranno rimossi sette giochi a fine Gennaio 2026Il catalogo di Xbox Game Pass continua a rinnovarsi e, come da prassi, all’arrivo di nuovi titoli corrisponde l’uscita di altri. Xbox Game Pass: i giochi che lasceranno il catalogo a marzo 2026A marzo 2026 il catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass subirà un nuovo aggiornamento. Tutti i giochi in arrivo a MARZO 2026 su Xbox e PC! Altri aggiornamenti su Xbox Game Pass Temi più discussi: Xbox Game Pass: quando annunciano i giochi della seconda metà di marzo?; Xbox Game Pass: un'occhiata ai giochi di inizio marzo, tra Cyberpunk 2077 e Planet of Lana 2; Game Pass si arricchisce di due giochi gratis, c'è anche un big; Xbox Game Pass: i giochi di marzo. Xbox Game Pass svela i giochi della seconda metà di marzo, tra cui Like a Dragon: Infinite WealthMicrosoft ha aggiornato la line-up di Xbox Game Pass con una nuova ondata di titoli in arrivo tra fine marzo e inizio aprile, arricchendo ulteriormente un mese già molto solido per gli abbonati. Tra l ... it.ign.com Xbox annuncia 12 nuovi giochi in arrivo su Game Pass questo meseMicrosoft ha annunciato la prossima serie di giochi che i membri di Xbox Game Pass potranno scaricare e giocare questo mese. L'elenco comprende Resident Evil 7, The Long Dark e altri. notebookcheck.it Xbox Game Pass: in arrivo Disco Elysium, Resident Evil 7, Final Fantasy IV e altri x.com Xbox Game Pass si aggiorna a fine marzo 2026: arrivano Resident Evil 7, Like a Dragon e Disco Elysium, tra novità, ritorni e grandi sorprese. - facebook.com facebook