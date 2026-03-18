World Tour di Judo gli Azzurri a Tbilisi e Riga per le medaglie | le gare nel prossimo week end

Nel prossimo fine settimana, gli atleti italiani di judo parteciperanno a due tappe del World Tour, una a Tbilisi e l’altra a Riga. Le competizioni vedranno in gara numerosi judoka provenienti da tutto il mondo, pronti a contendersi le medaglie nelle diverse categorie. L'Italia schiererà i propri rappresentanti con l’obiettivo di ottenere risultati significativi e avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Si riaccendono le luci sui tatami dell’ IJF World Tour di Judo. Sono in programma due tornei importanti a cui l’Italia punta al podio per scrivere la storia. Sia a Tbilisi che a Riga saranno presenti gli Azzurri, con un altissimo livello tecnico e agonistico in gara. I convocati azzurri e il programma – Fonte FIJLKAMfijlkam.it. Il Tbilisi Grand Slam 2026, in programma da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo conta 427 atleti iscritti provenienti da 54 nazioni, con la presenza di tutti e cinque i continenti. La squadra azzurra è composta da: Giulia Ghiglione (Esercito) e Sofia Mazzola (Carabinieri), Asya Tavano (Fiamme Azzurre) ed Erica Simonetti (Esercito) nei +78 kg, Matteo Piras (Esercito) nei -66 kg, Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle) nei -73 kg, Vincenzo Pelligra (Fiamme Azzurre ) nei -81 kg. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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