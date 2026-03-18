World Baseball Classic 2026 | la classifica finale Italia già qualificata all’edizione del 2029

Il World Baseball Classic 2026 si è concluso con il Venezuela che ha vinto la finale contro gli Stati Uniti, mentre la Repubblica Dominicana si è piazzata al terzo posto. L’Italia si è qualificata già per l’edizione del 2029. La competizione si è svolta tra diverse nazionali, con le partite decisive che si sono concluse di recente. La classifica finale include i risultati delle squadre che hanno partecipato.

Il World Baseball Classic 2026 si è concluso con la vittoria del Venezuela, che ha battuto in finale gli Stati Uniti, mentre ha completato il podio la Repubblica Dominicana. L’Italia, che per la prima volta si è qualificata per le semifinali, si è classificata quarta, eguagliando il risultato dei Mondiali del 1998. Tutte le squadre che nella prima fase si sono classificate ai primi quattro posti in ciascun girone, hanno staccato già il pass per l’edizione del 2029: sono dunque già 16 su 20 le formazioni certe di prendere parte al prossimo World Baseball Classic. Le formazioni che invece hanno chiuso all’ultimo posto in ciascun girone nella prima fase, dovranno affrontare le qualificazioni: si tratta di Panama, Brasile, Cechia e Nicaragua, squadre che saranno dunque chiamate a confermare il pass per il World Baseball Classic 2029. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic 2026: la classifica finale. Italia già qualificata all’edizione del 2029 Articoli correlati L’Italia non giocherà la finale per il bronzo al World Baseball Classic: il piazzamento finale è già definitoQuesta notte si disputerà la finale del World Baseball Classic 2026, che opporrà gli Stati Uniti ed il Venezuela: non ci sarà, dunque, la finale per... World Baseball Classic 2026, la classifica del girone dell’Italia. Gli azzurri agganciano USA e MessicoAl Daikin Park di Houston è Samuel Aldegheri il lanciatore vincente: l’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026 asfalta il Brasile,... Contenuti e approfondimenti su World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Italia da leggenda: battuti 8-6 gli Stati Uniti al World Baseball Classic; Baseball 2026 - Italia - Messico 9-1: gli Highlights - Video; LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido. Aaron Nola e Dante Nori nell’All Tournament Team del World Baseball Classic 2026Ci sono anche due elementi della squadra italiana nell'All Tournament Team del World Baseball Classic. Ulteriore riconoscimento, in sostanza, per quanto ... oasport.it Il Venezuela sorprende gli USA e conquista il World Baseball Classic per la prima voltaPer la prima volta nella ventennale storia del torneo il Venezuela vince il World Baseball Classic. L'edizione 2026 si chiude al sapor vinotinto: gli USA ... oasport.it Il Venezuela ha battuto a Miami 3-2 gli Stati Uniti nella finale del ‘World Baseball Classic’, diventando campione del mondo. Un successo che ha dato occasione a Donald Trump per suggerire con una battuta che il Paese sudamericano dovrebbe diventare il “ - facebook.com facebook Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com