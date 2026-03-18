WindTre e Google One | spazio cloud con molti vantaggi per i clienti

WindTre e CKH INNOVATIONS OPPORTUNITIES DEVELOPMENT (CKH IOD) hanno annunciato una collaborazione con Google One per offrire ai clienti uno spazio cloud aggiuntivo. La partnership prevede l'integrazione di servizi di archiviazione digitale, con vantaggi specifici per gli utenti WindTre. La promozione riguarda le offerte di abbonamento, che includono spazio di archiviazione su Google One.

ROMA – WindTre e CKH INNOVATIONS OPPORTUNITIES DEVELOPMENT (CKH IOD) annunciano la partnership con Google One, il servizio in abbonamento di Google che offre spazio di archiviazione cloud e funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale di Google, con archivio aggiuntivo per Google Foto, Gmail e Google Drive e, in alcuni piani, un accesso a più modelli e funzionalità avanzate dell’AI di Google. Grazie a questa iniziativa, i clienti WINDTRE possono accedere a soluzioni vantaggiose su alcuni piani Google One, attivabili in modo semplice e immediato tramite l’Area Personale su sito e App WINDTRE, con pagamento tramite credito residuo. “Siamo orgogliosi di presentare questa partnership strategica, pensata per offrire ai nostri clienti soluzioni digitali evolute e in linea con le loro esigenze. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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