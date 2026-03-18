Venerdì 27 marzo alle 17:30, presso la Biblioteca comunale Artemisia di Capannori, si terrà un evento dedicato alla presenza di circa 10.000 minatori italiani che hanno lavorato nel deserto australiano. L’iniziativa ricorda un capitolo della storia economica toscana legato all’emigrazione e alle attività minerarie svolte all’estero. L’appuntamento intende ripercorrere questa realtà di cui si parla poco.

Venerdì 27 marzo alle 17:30, la Biblioteca comunale Artemisia di Capannori ospiterà un evento che riapre una pagina dimenticata della storia economica toscana. Il libro Saluti da Wiluna, Australia (1932) di Adriano Boncompagni verrà presentato con l’introduzione di Andrea Giuntini, docente di Storia economica all’Università di Modena e Reggio Emilia. L’incontro si terrà in via dell’Aeroporto, 10, portando alla luce le vicende di Ernesto, un giovane di Pieve San Paolo che nel 1926 lasciò il regime fascista per cercare fortuna nei deserti australiani. Questa presentazione non è solo un atto culturale, ma un’analisi concreta di come le dinamiche migratorie abbiano plasmato l’economia locale e quella globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wiluna: 10.000 minatori italiani nel deserto australiano

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