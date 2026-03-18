Will Power, all’età di 45 anni, ha conquistato il suo primo podio con il team Andretti durante la gara di IndyCar che si è svolta ad Arlington. La corsa ha visto il pilota distinguersi in un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati di motorsport. Questo risultato rappresenta un momento importante nella carriera del pilota australiano, che continua a gareggiare a livelli elevati.

Will Power, a 45 anni, ha ottenuto il primo podio con il team Andretti nella gara di IndyCar tenutasi ad Arlington. L’australiano, dopo essere stato allontanato dalla scuderia Penske alla fine del 2025, ha dimostrato che la sua fame competitiva resta intatta nonostante il cambio di squadra e di motore da Chevrolet a Honda. La vittoria non è stata immediata né scontata, ma frutto di una gestione attenta della vettura e di un ritorno alle origini di un pilota che non si arrende mai. Il risultato conferma che l’esperienza conta più dell’età anagrafica. Il passaggio di consegne: da Penske ad Andretti. La stagione sportiva di Will Power sta vivendo una svolta radicale che ridefinisce la sua identità agonistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Will Power: il podio ad Arlington a 45 anni

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