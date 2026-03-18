WhatsApp su iPhone ha aggiornato l’interfaccia con l’introduzione di un nuovo pulsante chiamato “Tu”, che sostituisce quello delle impostazioni nella parte inferiore dell’app. Ora, cliccando su “Tu”, appare la foto del profilo dell’utente. Questa modifica rappresenta un cambiamento visivo e funzionale, offrendo un accesso più rapido alle informazioni personali. L’aggiornamento riguarda esclusivamente la piattaforma iOS.

WhatsApp sta introducendo su iOS un aggiornamento piccolo ma significativo: il pulsante “Impostazioni” nella parte bassa dell’app diventa “Tu”, mostrando la foto profilo dell’utente. Questo cambiamento anticipa l’arrivo del multi account, una funzionalità attesa da tempo. La modifica era stata inizialmente testata solo nella versione beta di WhatsApp. Ora, con la release stabile (versione 2.26.8.76), tutti gli utenti iOS possono vedere il pulsante aggiornato. La differenza è evidente: al posto dell’icona generica dell’ingranaggio compare la propria immagine, rendendo più immediata l’identificazione dell’account attivo. Questo aggiornamento non cambia nulla all’interno della sezione: i sottomenu e le voci restano invariati. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp su iPhone anticipa il multi account con il tasto “Tu”

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