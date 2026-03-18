In una domenica piovosa del 2026, un piccolo cane da caccia di nome Waffles si rifiuta di uscire dal letto. Il dachshund dimostra una certa ostinazione nel non voler affrontare la giornata di pioggia, rimanendo immobile nel suo spazio. La scena si svolge mentre l’acqua cade incessante fuori dalla finestra, ma Waffles resta fedele alla sua decisione di non muoversi.

Una domenica piovosa del 2026 vede un piccolo cane da caccia, un dachshund di nome Waffles, rifiutarsi ostinatamente di lasciare il proprio letto. Il proprietario segnala che è già pomeriggio e la pioggia battente fuori offre al cucciolo una scusa perfetta per restare accovacciato sotto le coperte. La scena si svolge in un ambiente domestico dove la madre del cane cerca invano di convincere l’animale ad alzarsi. Nonostante gli occhi siano aperti, Waffles ignora le chiamate e si nasconde ancora più profondamente nella morbida sistemazione a terra. I commenti dei netizen hanno raggiunto oltre seimila approvazioni, celebrando questo momento di ribellione domestica contro la routine della domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Waffles ribelle: il cane che sfida la domenica piovosa

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