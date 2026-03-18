Claudio Levorato, ex re delle cooperative rosse, ha annunciato il suo voto favorevole al referendum. La sua scelta si inserisce in un movimento più ampio di figure di sinistra, molte delle quali con radici nel postcomunismo, che hanno deciso di esprimere un voto Sì. La decisione di Levorato si aggiunge così a quella di altri esponenti di questa area politica, rafforzando la posizione di chi sostiene il sì.

Si allarga il fronte degli esponenti di sinistra, spesso postcomunisti, che voteranno Sì al referendum. Ormai a esporsi non sono più soltanto politici e giuristi, ma anche imprenditori di peso. Uno di questi è Claudio Levorato, ex funzionario del Pci, dal 1984 a capo di Manutencoop, per diversi decenni una delle più importanti cooperative rosse d’Italia. La principale società del gruppo, Rekeep, specializzata nel facility management, realizza 1,2 miliardi di euro di fatturato all’anno e conta oltre 27 mila dipendenti in Europa. “Voterò Sì”, annuncia Levorato al Foglio: “Chiunque ha avuto a che fare con la giustizia non può non dirsi a favore della riforma, che va nella direzione dell’affermazione dello stato di diritto, in cui il cittadino indagato o imputato è sottoposto al giudizio di un giudice pienamente terzo e imparziale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Voto Sì al referendum”. Parla Claudio Levorato, ex re delle coop rosse

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