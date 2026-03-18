Voto per procura | l’UE apre la strada alle mamme

I governi degli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato una modifica alla normativa comunitaria che permette ai deputati europei di votare per procura durante gli ultimi tre mesi di gravidanza e nei primi sei mesi dopo il parto. Questa novità, considerata storica, riguarda esclusivamente la possibilità di esercitare il diritto di voto in modo più flessibile per determinate categorie di rappresentanti eletti.

I governi degli Stati membri dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo storico per modificare la normativa comunitaria, consentendo ai deputati europei di esercitare il diritto di voto tramite procura durante gli ultimi tre mesi di gravidanza e nei primi sei mesi successivi al parto. Questa decisione, presa martedì dai ministri degli affari esteri riuniti nel Consiglio degli Affari Generali, mira a eliminare l’obbligo della presenza fisica obbligatoria che costringeva le donne in dolce attesa o neo-mamme a scegliere tra il loro mandato elettorale e la maternità. La proposta dovrà ora essere esaminata dal Parlamento Europeo per ottenere il via libera ufficiale, prima di tornare al Consiglio per l’approvazione finale e subire la ratifica da parte dei singoli paesi membri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voto per procura: l’UE apre la strada alle mamme Articoli correlati Travolto e ucciso mentre attraversa la strada: Procura apre fascicolo per omicidio stradaleLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Emanuele Brandi, 61enne napoletano ma residente a... Bordighera: Arte e voto, il punto di La Vigna apre alle ideeBordighera in Movimento: Il Punto di Bordighera Viva e la Nuova Fase della Campagna Elettorale Bordighera si appresta a vivere un periodo cruciale... This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Aggiornamenti e contenuti dedicati a Voto per procura l'UE apre la strada... Discussioni sull' argomento Referendum: perché votare No; Tra una settimana Genova al voto per il referendum giustizia: come si vota, il quesito; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Andrés Ritter confermato dal Consiglio UE nuovo capo della Procura europea. I punti fondamentali su cui occorre riflettere, dovendo scegliere tra il Sì e il No nel voto del 22-23 marzo sul referendum riguardante la separazione delle carriere fra pm e giudici, sono almeno quattro. Leggi l'articolo completo di Gian Carlo Caselli sul Blog de Il - facebook.com facebook REFERENDUM | La Carta europea della disabilità documento valido ai seggi. Circolare del Viminale ai prefetti per semplificare le procedure del voto assistito #ANSA x.com