Il 18 marzo 2026, al Cinema Metropolitan, si è tenuta l’anteprima di “Mi batte il corazon,” il primo film in cui Peppe Iodice interpreta il ruolo principale. Durante l’evento, l’attore ha espresso il desiderio di essere come Mazzocchi, suscitando emozioni tra il pubblico presente. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e appassionati di cinema.

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, al Cinema Metropolitan è andata in scena l’anteprima di “ Mi batte il corazon ”, il primo film da protagonista di Peppe Iodice. Il comico, durante l’intervista rilasciata ai nostri microfoni, ha speso parole speciali per il compaesano Pasquale Mazzocchi. Iodice come Mazzocchi: la similitudine tra i due talenti di Barra. Napoli si prepara all’uscita del film di Peppe Iodice: da domani “ Mi batte il corazon ” sarà distribuito al cinema. Sarà il primo film per il comico partenopeo, che è intervenuto questa mattina ai nostri microfoni. Tra le varie domande, quella sul suo quartiere è stata la più emozionante. Non solo per le difficoltà di chi parte dalla periferia di Barra, ma anche per il paragone spontaneo con un altro uomo di successo del suo territorio: l’esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Vorrei essere come Mazzocchi”: le parole da brividi di Peppe Iodice sull’esterno azzurro

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