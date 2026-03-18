Il presidente ucraino ha incontrato re Carlo III a Buckingham Palace durante una visita a Londra, dove ha firmato un nuovo accordo di difesa tra i due paesi. La stretta di mano tra i due è stata calorosa e Zelensky ha donato al sovrano un iPad che consente di seguire in diretta gli sviluppi del conflitto. In passato, Zelensky aveva già visitato le residenze di re Carlo a Sandringham e Windsor.

L a stretta di mano tra re Carlo III e Volodymyr Zelensky si fa sempre più calorosa. Dopo Sandringham e Windsor visitati negli ultimi anni, ieri il presidente ucraino – a Londra per firmare un nuovo accordo di difesa tra i due paesi – è stato accolto a Buckingham Palace dal sovrano. E nonostante Carlo sia obbligato dal protocollo Royal a rimanere sempre neutrale, non nasconde il fatto che Zelensky gli sta particolarmente simpatico. Eurovision 2023, la sorpresa di Kate Middleton: al pianoforte con la band ucraina Kalush Orchestra X Re Carlo invita di nuovo Zelensky a corte. Subito dopo l’arrivo e la stretta di mano immortalata dai fotografi nella Drawing Room al primo piano del palazzo reale, Zelensky è stato invitato dal re a seguirlo nel suo studio privato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volodymyr Zelensky è di casa nelle dimore di re Carlo e stavolta gli ha donato un iPad che permette di seguire in diretta tutti gli sviluppi del conflitto

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