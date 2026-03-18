Volley Italia | 7 amichevoli per gli Europei 2026

La nazionale italiana di pallavolo maschile, sotto la guida del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, ha programmato sette amichevoli tra maggio e agosto 2026. Le partite si svolgeranno in diverse località della penisola e fanno parte del percorso di preparazione in vista degli Europei 2026. Questi test incontri coinvolgono la squadra in momenti di verifica e allenamento prima della competizione.

La Nazionale italiana di pallavolo maschile, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, ha tracciato un percorso preparatorio che attraversa l’intera penisola, con sette test match programmati tra maggio e agosto 2026. Questa serie di incontri amichevoli servirà a consolidare il gruppo campione del mondo in vista dei Campionati Europei ospitati dall’Italia. Dal raduno iniziale a Roma fino all’ultimo confronto a Messina, il calendario non è una semplice lista di date ma una mappa strategica che collega i centri di preparazione alle sedi degli Europei. La squadra deve dimostrare coerenza tattica e resilienza fisica prima di affrontare le sfide internazionali della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley Italia: 7 amichevoli per gli Europei 2026 Articoli correlati L’Italia del volley maschile in campo da maggio ad agosto: il calendario completo delle amichevoli 2026Da Cavalese a Messina, passando per Verona, Bergamo, Trento e Reggio Calabria: gli azzurri campioni del mondo preparano la stagione con sette test... Sfilza di amichevoli per l’Italia di volley: sfide da Nord a Sud, svelati calendario e avversari. Quando debuttano gli azzurri?L’Italia si renderà protagonista di un vero e proprio tour in giro per tutto lo Stivale, portando la grande pallavolo da Nord a Sud per festeggiare i... Aggiornamenti e notizie su Volley Italia Temi più discussi: Il programma delle amichevoli in Italia; Sfilza di amichevoli per l’Italia di volley: sfide da Nord a Sud, svelati calendario e avversari. Quando debuttano gli azzurri?; Pallavolo Azzurri – Il programma della amichevoli in Italia; Volley, il calendario dei primi test della nazionale femminile. Velasco prepara l'Italia del futuro. Volley Italia, svelato il calendario delle amichevoli: tour da Nord a SudIl debutto stagionale del team guidato dal CT Fefé De Giorgi è fissato per il 28 maggio a Cavalese contro la Turchia. Il tour proseguirà il 30 maggio a Verona contro il Belgio, e il 31 maggio a ... it.blastingnews.com Sfilza di amichevoli per l’Italia di volley: sfide da Nord a Sud, svelati calendario e avversari. Quando debuttano gli azzurri?L'Italia si renderà protagonista di un vero e proprio tour in giro per tutto lo Stivale, portando la grande pallavolo da Nord a Sud per festeggiare i ... oasport.it Domotek Volley Reggio, trionfo in Coppa Italia A3 celebrato a Palazzo Campanella - facebook.com facebook