In una recente dichiarazione, un ex portiere e opinionista ha criticato aspramente l’arbitro Manganiello per la gestione della partita tra Inter e Atalanta, definendo gli errori commessi come inaccettabili. La sua presa di posizione si concentra su decisioni arbitrali ritenute gravi durante il match, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze. La discussione si concentra esclusivamente sulle azioni dell’arbitro durante la gara.

Inter News 24 Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha attaccato duramente Manganiello per la direzione di gara nella sfida tra Inter e Atalanta. Nell’ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Emiliano Viviano ha espresso giudizi durissimi sulla direzione di gara di Manganiello in Inter-Atalanta. L’ex portiere ha analizzato gli episodi che hanno rallentato la corsa nerazzurra verso lo scudetto, con la squadra di Cristian Chivu ora ferma a 68 punti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Secondo me Allegri non ha mai mentito sull’obiettivo Champions. A Roma contro la Lazio mi aspettavo una partita difficile e così è stato, ma ora per logica e per punti il Milan è più vicino al quinto posto che al primo, al di là delle tabelle che possono fare i calciatori, anche al di là delle tabelle che possono fare i calciatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano tuona: «Manganiello ha rovinato una partita, errori inaccettabili in Inter Atalanta. Ecco perchè»

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