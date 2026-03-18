Durante la cerimonia degli Oscar, l’attore statunitense Sean Penn ha ricevuto un premio speciale dall’Ucraina, una statuetta realizzata con metallo proveniente da un vagone ferroviario danneggiato dalla guerra. La consegna è avvenuta nel corso di una visita nel paese, che Penn ha deciso di effettuare invece di partecipare alla cerimonia. La statuetta rappresenta un omaggio simbolico al conflitto in corso.

L’attore statunitense Sean Penn ha ricevuto in dono dall’Ucraina una statuetta a forma di Oscar, realizzata con metallo proveniente da un vagone ferroviario danneggiato dalla guerra, dopo aver disertato la cerimonia di domenica per visitare il Paese devastato dal conflitto. Lo riportano i media internazionali. Come scrive tra gli altri la Bbc, Penn, 65 anni, ha vinto il suo terzo Oscar come miglior attore non protagonista in ‘Una battaglia dopo l’altra’ ma era assente alla cerimonia. In un video pubblicato da Oleksandr Pertsovskyi, ceo delle Ferrovie Ucraine, il dirigente dice a Penn: “Ti stai perdendo gli Oscar. Quindi abbiamo realizzato questo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Visto che ti stai perdendo la cerimonia degli Oscar…”: l’Ucraina regala a Sean Penn una statuetta fatta con i detriti della guerra – Video

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