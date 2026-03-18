Il regista Virzì commenta la posizione di Gratteri, definendolo un vanitoso, e annuncia il suo voto contrario alla riforma, giudicandola una proposta grillina. A Roma, Virzì afferma chiaramente la sua posizione di dissenso senza abbandonarsi a considerazioni sulla Costituzione o a toni teatrali, mantenendo un tono diretto e senza frasi eccessivamente frammentate.

Il regista: "Quelli di Gratteri sono raptus. Il dibattito è inquinato. Non si parla del merito né della tutela dell'indagato" Roma. Dice No, certo. E tuttavia non sguaina il feticcio della Costituzione. Non si cimenta in involontarie parodie di Proietti. “Se Giorgia Meloni vuole andare allo scontro, allora si becca il mio bel No”, dice il maestro Paolo Virzì. “Un No che è sia di pancia sia di testa”. No, appunto. Come quello degli attori che tante volte ha diretto. No che però pare più dispiaciuto che non piacione. “Purtroppo non vedo spazio per il pensiero liberale – commenta il regista – vedo solo un parlar d’altro. Un fare spallucce rispetto al nobile tema della protezione dei cittadini dal giudice mattacchione di turno”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Virzì: "Gratteri è un vanitoso. Ma voto No perché questa è una riforma grillina”

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