Violenza economica | 3 incontri gratuiti per riprendere

In Lombardia, tra Mantova, Volta Mantovana e Desenzano del Garda, si svolgono tre incontri gratuiti dedicati alla violenza economica. L’obiettivo è offrire supporto e sensibilizzare su una forma di abuso spesso nascosta, coinvolgendo persone interessate a conoscere meglio questa problematica. Gli appuntamenti sono aperti a chi desidera approfondire il tema e trovare strumenti di tutela.

Nel cuore della Lombardia, tra Mantova, Volta Mantovana e Desenzano del Garda, prende forma un’iniziativa che affronta una forma di abuso spesso invisibile: la violenza economica. La Fondazione Nido Federico Traverso di Mamma Isa lancia il progetto Libera di decidere, strutturato in tre appuntamenti gratuiti dedicati all’autonomia finanziaria e alla consapevolezza dei diritti. Gli incontri si terranno a partire dal venerdì 20 marzo, proseguendo nel fine settimana successivo, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per riconoscere quando le risorse personali vengono limitate o controllate da terzi. L’evento non è solo informativo ma formativo: durante gli incontri verrà distribuito un manuale illustrato curato da Chiara e Francesca Basso, con disegni di Elena Volongo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza economica: 3 incontri gratuiti per riprendere Articoli correlati Crescere i figli. Incontri gratuiti per i genitoriCinque incontri gratuiti per condividere esperienze, costruire relazioni e sostenere la genitorialità nei primi anni di vita. Sarsina: 3 incontri gratuiti per riscoprire i tesori romaniSotto il cielo coperto di Forlì, dove la pioggia è probabile all’80%, riprende vita un progetto culturale che trasforma l’assenza in presenza. Multi SubStreamer Gets Justice System, Sues Brat Who Destroyed His Figurine Aggiornamenti e notizie su Violenza economica Temi più discussi: La violenza economica; 80 Anni assemblea costituente-referendum istituzionale-primo voto donne; Giovani voci contro la violenza, dalle scuole della montagna un messaggio che parla agli adulti; L’Istat: violenza donne, fisica per 6 su 10, economica per 39,7%. La violenza economicaIl controllo finanziario può diventare una forma di abuso capace di limitare autonomia, libertà e dignità. Questa serata approfondisce la violenza economica attraverso dati, testimonianze e situazioni ... ecodibergamo.it Violenza economica al femminile, riconoscerla e affrontarla. Incontro con Rinaldi e QuestaLo spettacolo racconta la violenza economica con lo sguardo delle donne. Il teatro mescola la narrazione con la necessaria ... msn.com Sono 7,7 milioni gli italiani che dichiarano di avere subito consapevolmente episodi di violenza economica, si tratta del 15% della popolazione maggiorenne. Un valore che si accentua in alcuni segmenti, che risultano più vulnerabili, ovvero le persone che x.com Sono 7,7 milioni gli italiani che dichiarano di avere subito consapevolmente episodi di violenza economica, si tratta del 15% della popolazione maggiorenne. Un valore che si accentua in alcuni segmenti, che risultano più vulnerabili, ovvero le persone che si t - facebook.com facebook