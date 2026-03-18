Vinicius irriverente dopo i gol al City | vendetta dopo il Pallone d'Oro Donnarumma lo rimprovera

Dopo aver segnato contro il City, il giocatore brasiliano ha esultato in modo provocatorio, alimentando polemiche. Donnarumma lo ha subito rimproverato per il comportamento, che sembra avere anche un motivo personale legato a un passato riconoscimento individuale. Le sue reazioni sono state interpretate come una vendetta, anche se lui stesso ha dichiarato che fanno parte del suo carattere.