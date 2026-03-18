villas codyeco match cruciale a porto viro

La Emma Villas Codyeco Lupi affronta una partita importante a Porto Viro, in provincia di Rovigo. La squadra santacrocese-senese, con 24 punti in classifica, sfida alle 20:30 la quartultima in classifica, che ha 29 punti e un vantaggio di quattro lunghezze. La sfida rappresenta una delle ultime occasioni di questa stagione per i rossoblù di migliorare la posizione.

Terz’ultima di campionato cruciale per la Emma Villas Codyeco Lupi. La compagine santacrocese-senese (24 punti) gioca (20,30) a Porto Viro, in provincia di Rovigo, contro la quart’ultima (29) in classifica che sopravanza di 4 lunghezze i rossoblù. Siamo allo sprint finale per evitare la retrocessione in A3. Cantù è già condannata da tempo. La situazione è la seguente: Macerata 31, Taranto, Catania e Sorrento 30, Porto Viro 29, Fano 28, Siena 24, Cantù 12. Chi seguirà Cantù? La maggiore indiziata è proprio la squadra sorta dalla fusione tra Siena e Santa Croce. Zonca ha debuttato con Lagonegro senza sortire alcun effetto. Per nutrire speranze di permanenza in A2 serve un mezzo miracolo, se non intero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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