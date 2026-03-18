VIDEO TUTORIAL | Mobilità docenti | come fare la domanda passo dopo passo I passaggi spiegati

È aperto il termine per presentare la domanda di mobilità docenti, che si chiude il 2 aprile. È disponibile una video guida che illustra passo dopo passo come compilare correttamente la richiesta. La procedura riguarda gli insegnanti interessati a spostamenti e assegnazioni e fornisce istruzioni dettagliate sui vari passaggi da seguire. La guida è rivolta a chi deve rispettare la scadenza indicata.

C'è tempo fino al 2 aprile per inoltrare la domanda di mobilità docenti. Ecco una video guida con tutti i passaggi spiegati. A cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) e Andrea Carlino. L'articolo VIDEO TUTORIAL Mobilità docenti: come fare la domanda passo dopo passo. I passaggi spiegati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati VIDEO TUTORIAL | GaE, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegatiAllegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fasciaAllegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fasciaAllegato 3 – Tabella... Concorso docenti PNRR3: come compilare la domanda: tutti i passaggi spiegati Una raccolta di contenuti su VIDEO TUTORIAL Mobilità docenti come... Temi più discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30; Mobilità docenti 2026/2027: come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità; Mobilità docenti 2026, nella domanda c'è il pulsante Calcola Punteggio per sapere con quanti punti si partecipa alle operazioni. VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l'istanza. orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL | Mobilità docenti: come fare la domanda passo dopo passo. I passaggi spiegatiC'è tempo fino al 2 aprile per inoltrare la domanda di mobilità docenti. Ecco una video guida con tutti i passaggi spiegati. A cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) e Andrea Carlino. orizzontescuola.it La Tecnica della Scuola. . L’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata. Le domande potranno essere inoltrate, per il personale docente, da lunedì 16 marzo. Dell’ordinanz - facebook.com facebook In Alto Adige il turismo finanzia la mobilità: bus e treni gratis con il Guest Pass x.com