Victoria di Svezia completa l’addestramento da Ufficiale | le prove sulla neve tra carri armati e armi – Video

La principessa ereditaria Victoria di Svezia ha concluso il suo addestramento da ufficiale, partecipando a esercitazioni sulla neve con carri armati e armi. Durante il periodo di formazione, ha trascorso del tempo con le Forze Armate svedesi. L’addestramento è stato documentato e condiviso attraverso un video pubblicato sui social ufficiali.

La principessa ereditaria Victoria di Svezia ha completato il suo addestramento da Ufficiale. Victoria ha trascorso del tempo con le Forze Armate svedesi e il suo addestramento è stato reso pubblico con un video pubblicato sui social ufficiali. La principessa, vestita in tuta mimetica, si allena sulla neve tra carri armati, prove tattiche e armi. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Victoria di Svezia completa l’addestramento da Ufficiale: le prove sulla neve tra carri armati e armi – Video Articoli correlati Leggi anche: Nevicata da record in Svezia: il cumolo di neve supera i due metri e l’uomo ci sprofonda dentro. Il video è virale Croce Rossa in addestramento estremo: neve, feriti e stress da gestireL'addestramento in montagna: prove di resistenza e sopravvivenza La neve fresca ricopre il sentiero che dalla località La Vetricia conduce al Bivacco... Tutto quello che riguarda Victoria di Svezia completa... Discussioni sull' argomento Leva la tiara e indossa la mimetica: le esercitazioni militari di Vittoria di Svezia in Lettonia; Victoria di Svezia completa il suo addestramento da Ufficiale; Victoria di Svezia in mimetica completa il suo addestramento da Ufficiale; Volley. Alla stella della Prosecco Doc Imoco Haak il Victoria Prize, premio della principessa di Svezia. Victoria di Svezia completa il suo addestramento da UfficialeVictoria di Svezia completa il suo addestramento da Ufficiale trascorrendo del tempo nelle Forze Armate svedesi. Tra carri armati, prove tattiche e operazione sulla neve, la principessa ereditaria si ... video.corriere.it Victoria di Svezia in mimetica completa il suo addestramento da Ufficiale - facebook.com facebook La Principessa Ereditaria Victoria di Svezia e il Ministro dello Sport @jakobforssmed sono alle @Paralympics e hanno incontrato la squadra di Wheelchair Curling Stasera, ore 18:35, sfida contro la Gran Bretagna! Heja Sverige! #WheelchairCurlin x.com