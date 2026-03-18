Viareggio Cup Fantoni lascia il segno | 7-0 della Rappresentativa Serie D e quarti conquistati

Nella partita di ieri pomeriggio, la Rappresentativa Serie D ha battuto 7-0 la squadra avversaria e si è qualificata per i quarti di finale della Viareggio Cup. Gabriele Fantoni, attaccante del Terranuova Traiana, ha segnato uno dei gol che hanno contribuito alla vittoria. La gara si è svolta ad Arezzo e ha visto un risultato netto a favore della squadra che rappresenta la Serie D.

Arezzo, 18 marzo 2026 – C’è anche la firma di Gabriele Fantoni, attaccante del Terranuova Traiana, nel netto successo per 7-0 della Rappresentativa Serie D, che nel pomeriggio di ieri ha staccato il pass per i quarti di finale della Viareggio Cup. Troppo ampio il divario rispetto agli statunitensi dell’UYSS New York, mai realmente in partita e travolti da una formazione guidata dal commissario tecnico Giuliano Giannichedda, che prosegue il proprio percorso netto nel torneo: 16 reti realizzate e porta ancora inviolata. A sbloccare la gara è stato Sorace, servito da un preciso assist di Sall. Poco dopo è stato lo stesso Sall a firmare il raddoppio con un’azione personale, prima di concedere il bis sfruttando al meglio un lancio dalle retrovie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio Cup, Fantoni lascia il segno: 7-0 della Rappresentativa Serie D e quarti conquistati Articoli correlati Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie dArezzo, 2 marzo 2026 – Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie d. ASD Terranuova Traiana, Gabriele Fantoni convocato per il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie DArezzo, 18 febbraio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica con grande soddisfazione che Gabriele Fantoni, attaccante classe 2008, è stato convocato... Contenuti e approfondimenti su Viareggio Cup Fantoni lascia il segno 7... Temi più discussi: Il giocatore del Terranuova Traiana Gabriele Fantoni e segno nella Viareggio Cup.; Viareggio Cup, Fantoni in gol con la Rappresentativa Serie D: quarti di finale conquistati; Viareggio Cup: La Serie D nei quarti; Viareggio Cup. I risultati degli ottavi e i nomi delle qualificate!. Viareggio Cup, ai quarti derby Fiorentina-Pistoiese: ecco tutti gli abbinamentiSorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale della Viareggio Cup che propone il derby tutto toscano tra Fiorentina e Pistoiese, che agli ottavi ha eliminato il Genoa campione in carica. La gara,.. firenzeviola.it Viareggio Cup, passano Fiorentina, Pistoiese e Spezia. E nei quarti sarà derby toscanoViareggio (Lucca), 17 marzo 2026 – Si sono disputate le gare degli ottavi di finale della Viareggio Cup, la più importante rassegna internazionale di calcio giovanile, a livello di squadre di club. Fa ... lanazione.it Viareggio Cup, la Lucchese sfiora l’impresa ma esce ai calci di rigore. Avanti la Rappresentativa serie D - facebook.com facebook