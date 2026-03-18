Benché la caviglia azzoppata si gonfiò da far schifo, sedermi più del dovuto non era un’opzione contemplata: «Così finiamo dopodomani». Quindi, da un lato, un ramo come bastone, dall’altro, l’assistente video matchato due giorni prima su Tinder come scorta. Roba che buttarmi nella sorgente solfurea insieme alla mia dignità sarebbe stata l’unica via di redenzione. A completare la parabola, l’esito del pronto soccorso la mattina seguente: frattura scomposta. Davanti a me si prospettavano due mesi d’immobilità, due operazioni, due anni di via vai. Requiem for a Dream. Comunicai il dramma alla stylist. «Oh, mi spiace» rispose, «hai fatto il reso dei gioielli?» - nell’accompagnarmi a casa il tassista impietosito aveva aggiunto la tappa in boutique - e poi sparì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Viaggio nel mondo sconosciuto degli assistenti stylist

Articoli correlati

Un viaggio con Giorgia Fumo nel frenetico mondo degli ufficiDomani alle 21 va in scena un nuovo appuntamento a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli: Giorgia Fumo presenta “Out of Office”, uno spettacolo...

Alisson Santos, da sconosciuto a intoccabile: la velocità con cui ha cambiato il suo status nel mondo NapoliGazzetta: ormai non è nemmeno più in ballottaggio, fa parte delle certezze di Conte.

He ruined her for another love. Reborn, she slaps him and sends him to hell!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viaggio nel mondo sconosciuto degli...

Discussioni sull' argomento Al Treviso Comic Book Festival i 700 anni di Marco Polo a fumetti tra graphic novel e viaggi disneyani; Le terre di mezzo. Inter Caetera, le bolle del papa di Alessandro Bergonzini; Un calabrese nel Paese che nessuno conosce: il Sultanato del Brunei, tra moschee in oro, giungla e città galleggianti · LaC News24; Subnautica 2 entrerà finalmente in accesso anticipato a maggio dopo anni di ritardi e drammi legali.

Crosaland, un viaggio nel mondo poetico di Andrea CrosaDal 26 ottobre al 15 novembre gli spazi dell'ex teatro di Palazzo Saluzzo Paesana in via Bligny 2 a Torino ospitano Crosaland, un viaggio nel mondo poetico di Andrea Crosa, raccontato attraverso cento ... ansa.it

“Ho iniziato questo viaggio con il sogno di passare alla Ferrari e di essere sul gradino più alto del podio con loro, ci è voluto molto tempo. Dopo più tempo di quanto sperassi e dopo un anno difficile, poter contribuire al loro sviluppo e lavorare con loro nell'ulti - facebook.com facebook

Raggiungere le isole o il Sud costa quanto un viaggio intercontinentale a causa dei costi energetici impazziti. L’analisi dei prezzi mostra una crescita verticale delle tariffe x.com