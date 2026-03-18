Viaggio nei piccoli cimiteri | storie e persone che raccontano chi siamo

Un nuovo libro esplora i piccoli cimiteri, rivelando come siano custodi di storie di persone e di ricordi condivisi. Attraverso le pagine, si raccontano le vicende di chi ha lavorato o ha vissuto vicino a questi luoghi, e di come le memorie si tramandino tra le tombe. Il testo offre uno sguardo diretto su spazi spesso trascurati, rivelando il valore simbolico di questi cimiteri minori.

Un libro che mostra come nei piccoli cimiteri sopravvivano ricordi collettivi di lavoro e affetti. Storie di postini tra le montagne, bambine scomparse troppo presto e famiglie di cantastorie costrette a migrare Quando moriamo, per qualche tempo il mondo continua a parlarci. Non con le parole delle persone care, ma con quelle della burocrazia: bollette, fatture, lettere. Arrivano ancora, come se nulla fosse accaduto. Poi, poco alla volta, gli eredi sistemano le utenze, cancellano appuntamenti, chiudono numeri di telefono. I libri prendono la strada dei mercatini, i mobili cambiano casa. E mentre la vita degli altri riprende il suo corso, al cimitero comincia una lunga stagione di giorni tutti uguali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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4 RACCONTI REALI NEI CIMITERI – Storia dell’orrore