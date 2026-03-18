Viaggi fantasma rimborsi a rischio | Manca l’assicurazione 2025

In un caso che coinvolge viaggi cancellati e clienti infuriati, si scopre che manca l’assicurazione per il 2025 e che la titolare è irreperibile. La situazione riguarda clienti che avevano prenotato e pagato, ma ora si trovano senza risposte né rimborsi. La vicenda si svolge nel contesto di un’attività a Fanano, dove le persone interessate sono in attesa di chiarimenti.

Non è solo una storia di viaggi saltati e di una titolare irreperibile. Nel giallo tutto fanese di Antonella Ago emerge un nuovo fronte: secondo quanto emerso dai primi riscontri, la polizza assicurativa del 2025 non sarebbe stata né sottoscritta, né trasmessa, come prevede la legge, al Comune di Fano. Si tratta dello strumento che consente ai clienti di rientrare del proprio investimento sulle vacanze non godute. Un elemento che aggiunge interrogativi a una vicenda già intricata. A portare il tema all’attenzione è Leonardo Massi, di Adiconsum Pesaro: "A quanto ci risulta, a oggi, non sarebbe stata trasmessa al Comune di Fano la polizza assicurativa da parte dell’agenzia relativa al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggi fantasma, rimborsi a rischio: "Manca l’assicurazione 2025" Articoli correlati Viaggi: rimborsi rapidi, risposta in 60 giorniIl Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a una direttiva che rivoluziona i diritti dei viaggiatori, introducendo meccanismi di rimborso... Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea: rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubbliciIl caso Epstein torna a scuotere la monarchia britannica e ad aggravare la posizione dell’ex duca di York. Tutti gli aggiornamenti su Viaggi fantasma Discussioni sull' argomento Viaggi fantasma, rimborsi a rischio: Manca l’assicurazione 2025; Vacanze fantasma, nuove denunce all’agenzia: Impossibile oggi riavere il denaro. Viaggi fantasma, rimborsi a rischio: Manca l’assicurazione 2025L’allarme lanciato da Adiconsum: Non risulta che la polizza sia mai stata trasmessa al Comune. Senza la copertura obbligatoria, per le vittime del ’Vicolo dei Viaggi’ recuperare i soldi è un’impresa ... ilrestodelcarlino.it Direttiva viaggi all-inclusive, dai rimborsi a voucher e cancellazioni: le nuove regole UeLeggi su Sky TG24 l'articolo Direttiva viaggi all-inclusive, dai rimborsi a voucher e cancellazioni: le nuove regole Ue ... tg24.sky.it Avigliana tra laghi maledetti, principi fantasma e masche: viaggio nerd nei miti più oscuri del Piemonte Avigliana ha quel tipo di nome che sembra già una password antica, di quelle che trovi incise su una pietra e ti chiedi se, pronunciandola, si apra un portale - facebook.com facebook A Neauphle-le-Château, col fantasma di Khomeini. Viaggio nel villaggio francese da cui l'imam sciita con i suoi discorsi guidò la Rivoluzione islamica in Iran. Di @mauro__zanon x.com