Viabilità scatta la rivoluzione Approvata la variante Incaba Sorgerà una strada alternativa

Da lanazione.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta ha approvato il piano economico per la realizzazione del primo tratto della

Rigenerazione della viabilità e strada alternativa da e per Camaiore: approvato in giunta il piano economico del primo tratto. Code, ritardi, traffico bloccato, lavori che vietano il passaggio: tra qualche anno tutto questo sarà finalmente e gradualmente un ricordo con soddisfazione per tutti e poco consumo del territorio. In zona "Incaba" gli ingorghi sono consuetudini anche al minimo intoppo: anni fa la giunta di centro destra aveva varato un progetto ambizioso ma costosissimo e avversato dai cittadini di via Delle Capanne, al lato opposto della Provinciale. Qui si corre dall’altro lato fino alla carrozzeria "Stadio" con l’obiettivo di creare una viabilità migliore ed un quartiere organizzato in primis per le attività esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

viabilit224 scatta la rivoluzione approvata la variante incaba sorger224 una strada alternativa
© Lanazione.it - Viabilità, scatta la rivoluzione. Approvata la "variante Incaba". Sorgerà una strada alternativa

Articoli correlati

Rivoluzione a Strada e Capannuccia. Rotatorie e ponte: cambia la viabilitàStrade più sicure, collegamenti più rapidi e una mobilità più efficiente tra il Chianti fiorentino e Firenze.

Erice: 1,45 milioni per San Nicola, approvata la varianteNel cuore del borgo di Erice, la riqualificazione dello spazio sportivo a San Nicola ha ricevuto l’approvazione definitiva per una variante...

Approfondimenti e contenuti su Viabilità scatta la rivoluzione...

Temi più discussi: Viabilità, scatta la rivoluzione. Approvata la variante Incaba. Sorgerà una strada alternativa; Cagliari, scatta la nuova rivoluzione di via Roma per la metro: bus sul lato portici e due nuove rotatorie; Rivoluzione mercato: bancarelle in via Calatafimi; Raccolta rifiuti, scatta la rivoluzione Amia in Quarta circoscrizione.

viabilità scatta la rivoluzioneViabilità, scatta la rivoluzione. Approvata la variante Incaba. Sorgerà una strada alternativaRigenerazione della viabilità e strada alternativa da e per Camaiore: approvato in giunta il piano economico del primo tratto. Code, ritardi, traffico bloccato, lavori che vietano il passaggio: tra qu ... lanazione.it

viabilità scatta la rivoluzioneRivoluzione nella viabilità, prossimo step le rotatorie. Collegate al progetto per realizzare il ponte tra Castagneti e MonticelliASCOLI Passo avanti importante sul fronte dei lavori per il ponte di collegamento tra Monticelli e Castagneti, con il cantiere che ora procede ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.