La giunta ha approvato il piano economico per la realizzazione del primo tratto della

Rigenerazione della viabilità e strada alternativa da e per Camaiore: approvato in giunta il piano economico del primo tratto. Code, ritardi, traffico bloccato, lavori che vietano il passaggio: tra qualche anno tutto questo sarà finalmente e gradualmente un ricordo con soddisfazione per tutti e poco consumo del territorio. In zona "Incaba" gli ingorghi sono consuetudini anche al minimo intoppo: anni fa la giunta di centro destra aveva varato un progetto ambizioso ma costosissimo e avversato dai cittadini di via Delle Capanne, al lato opposto della Provinciale. Qui si corre dall’altro lato fino alla carrozzeria "Stadio" con l’obiettivo di creare una viabilità migliore ed un quartiere organizzato in primis per le attività esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità, scatta la rivoluzione. Approvata la "variante Incaba". Sorgerà una strada alternativa

Articoli correlati

Rivoluzione a Strada e Capannuccia. Rotatorie e ponte: cambia la viabilitàStrade più sicure, collegamenti più rapidi e una mobilità più efficiente tra il Chianti fiorentino e Firenze.

Erice: 1,45 milioni per San Nicola, approvata la varianteNel cuore del borgo di Erice, la riqualificazione dello spazio sportivo a San Nicola ha ricevuto l’approvazione definitiva per una variante...

Approfondimenti e contenuti su Viabilità scatta la rivoluzione...

Temi più discussi: Viabilità, scatta la rivoluzione. Approvata la variante Incaba. Sorgerà una strada alternativa; Cagliari, scatta la nuova rivoluzione di via Roma per la metro: bus sul lato portici e due nuove rotatorie; Rivoluzione mercato: bancarelle in via Calatafimi; Raccolta rifiuti, scatta la rivoluzione Amia in Quarta circoscrizione.

Viabilità, scatta la rivoluzione. Approvata la variante Incaba. Sorgerà una strada alternativaRigenerazione della viabilità e strada alternativa da e per Camaiore: approvato in giunta il piano economico del primo tratto. Code, ritardi, traffico bloccato, lavori che vietano il passaggio: tra qu ... lanazione.it

Rivoluzione nella viabilità, prossimo step le rotatorie. Collegate al progetto per realizzare il ponte tra Castagneti e MonticelliASCOLI Passo avanti importante sul fronte dei lavori per il ponte di collegamento tra Monticelli e Castagneti, con il cantiere che ora procede ... msn.com

#viabilità A Dragona chiuso ai mezzi pesanti il tratto di strada tra via Buscate a via Sarnico. I bus della linea 04B percorrono via di Dragone x.com

Le Preserre vibonesi tra le aree più colpite dal ciclone Jolina. Il sindaco Martino cerca una soluzione per ricollocare le classi della scuola interessata dal crollo e si appella alla Regione. Condello fa i conti con una viabilità azzerata: «Siamo sequestrati» - facebook.com facebook