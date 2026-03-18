Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 18 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi in corso, offrendo informazioni utili per chi si trova in movimento nella zona. Il servizio si rivolge a chi cerca aggiornamenti tempestivi sulla circolazione stradale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code sulla via Cristoforo Colombo al mare dal raccordo poi disagi sul raccordo anulare con traffico rallentato sulla carreggiata esterna tra le uscite Ardeatine Tuscolana anche in interna all'altezza dello svincolo labbro e auto in fila tra Nomentana e l'uso con la Roma Teramo fuori dal centro abitato sul tratto extraurbano della Tiburtina code nelle due direzioni e qui per incidente all'altezza di Villanova siamo in chiusura ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli per interventi di ispezione e manutenzione di un.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in colonna ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino facebook