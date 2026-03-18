Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 18 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale della regione. L'informazione viene trasmessa regolarmente dalla redazione di Astral, che monitora costantemente la situazione e la rende nota al pubblico tramite i propri canali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la sua Pontina a causa di un veicolo in panne si sono formate code tra Tor de' Cenci il raccordo anulare verso l'Eur circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione di rallentamenti in esterna all'altezza dell'uscita Anagnina andiamo sulla Salaria chiude per cantieri attivi all' altezza dell' aeroporto dell'Urbe in direzione centro ora le notizie dalla capitale proseguono le attività di ricostruzione del ponte di via della Storta all'altezza dell'incrocio con via di Boccea fino al 22 Marzo modifiche alla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook