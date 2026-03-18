Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, 18 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sullo stato delle strade e sulle eventuali criticità che interessano il traffico locale. La redazione di Astral Infomobilità continua a monitorare la situazione e a trasmettere aggiornamenti per i cittadini.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in miglioramento la situazione del traffico sull'intera rete viaria regionale Tuttavia sul Raccordo Anulare abbiamo ancora rallentamenti in carreggiata interna tra le uscite Appia Ardeatina sul tratto Urbano della Roma Teramo tra rallentato tra Portonaccio il video per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino Invece sì però c'è da ridendo in prossimità del viadotto della Magliana in direzione del raccordo anulare fine sulla statale Pontina causa di un veicolo in panne si sono formate code tra Spinaceto e il raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook