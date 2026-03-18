Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Durante il servizio, è stato comunicato lo stato delle strade e eventuali disagi o rallentamenti presenti nella rete stradale della regione. La redazione fornisce queste informazioni per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e a evitare zone congestiona.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza e code residue tra le uscite salari e trionfale in interna code per traffico dalla Casilina all'Anagnina poi rallentamenti tra api e Ardeatina che ancora incolonnamenti dalla Pontina la Roma Fiumicino qui anche a causa di un veicolo in panne in prossimità dell'uscita via del mare ci spostiamo sul tratto urbano di Roma Teramo traffico rallentato all'altezza dell'uscita Togliatti poi chiude tra Portonaccio il bivio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook