Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 09 | 10

Alle ore 09:10 di oggi, l’Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione fornisce aggiornamenti sui principali disagi e sulle condizioni del traffico in tempo reale, con dettagli sulla situazione delle strade e eventuali interventi in corso. L’obiettivo è offrire un’informazione tempestiva e precisa ai cittadini che si spostano nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per un incidente si sono formate code tra le uscite salari e trionfale in in te ma rallentamenti per traffico dalla diramazione Roma nord alla Tiburtina poi chiude sempre per traffico intenso tra le uscite Casilina e Appia ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo in colonna dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro anche per un incidente avvenuto all'altezza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul... Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40. L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook