Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 18 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Il servizio si rivolge a chi si sposta quotidianamente nella zona, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale Come di consueto in queste prime ore del mattino sul Raccordo Anulare in interna code tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro ora le consolari sulla Flaminia code per traffico del raccordo anulare a via dei Due Ponti Salaria file anche per cantieri attivi tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali sulla Nomentana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un ... romadailynews.it Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook