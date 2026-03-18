Viabilità Arezzo–Monte San Savino | Confartigianato chiede interventi urgenti e il ripristino della normalità

Confartigianato ha richiesto interventi urgenti sulla viabilità tra Arezzo e Monte San Savino, evidenziando la necessità di ripristinare rapidamente la normalità delle strade. La richiesta arriva in un momento di criticità, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di viabilità e garantire maggiore sicurezza agli utenti della zona. La questione riguarda principalmente le condizioni delle strade e la loro funzionalità quotidiana.

Arezzo, 18 marzo 2026 – . Luca Parrini (presidente Confartigianato Valdichiana): “Situazione insostenibile per il tessuto economico del territorio”. La situazione della viabilità lungo la strada SS680 che collega Arezzo a Monte San Savino continua a generare forti criticità per cittadini e imprese, senza che si intravedano soluzioni tempestive per il ritorno alla normalità. La chiusura della doppia corsia in entrambe le direzioni nel tratto tra Montagnano ed Alberoro, che si protrae ormai da anni, è stata ulteriormente aggravata dall’interruzione del ponte in corrispondenza dell’uscita di Montagnano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viabilità Arezzo–Monte San Savino: Confartigianato chiede interventi urgenti e il ripristino della normalità Articoli correlati Leggi anche: Folle inseguimento nella notte tra Arezzo e Monte San Savino: 30enne arrestato San Benedetto: Core chiede interventi urgenti primaLa lettera inviata da Elio Core al commissario prefettizio evidenzia un’urgenza che trascende il semplice disagio cittadino, toccando la stessa... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Arezzo Monte San Savino... Discussioni sull' argomento A1 Milano-Napoli: chiusure notturne tratto Valdichiana-Monte San Savino in entrambe le direzioni; Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 5 uomini in ospedale. Viabilità Arezzo–Monte San Savino: Confartigianato chiede interventi urgenti e il ripristino della normalitàLuca Parrini (presidente Confartigianato Valdichiana): Situazione insostenibile per il tessuto economico del territorio ... lanazione.it A1 Milano-Napoli: chiusure notturne tratto Valdichiana-Monte San Savino in entrambe le direzioniDalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 marzo ... msn.com La Nuova Riviera. . : a San Benedetto del Tronto dopo l’uscita dall’, tantissime auto si sono riversate lungo la viabilità ordinaria, con e un - facebook.com facebook